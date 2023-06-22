Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Haziran 2023 07:09
İha psikomotor testi
Merhaba arkadaşlar iha için psikomotor testine çağrılan varmı ? Kaç kişi alınacak vs bilgisi olan paylaşabilir mi zira daha önce bu sınav uygulanmıyordu ilk olacak ?

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