KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


22 Haziran 2023 09:01
İktisat YL yazılı sınav

İktisat bölümünde yüksek lisans için yazılı sınava giren var mı ? ne soruyorlar hangi konulara ağırlık verelim ?

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Sözlük

En sevdiğiniz hayvan 3 kova burcu 2 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 1 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 muson asyası 1 kişisel gelişim 2 Erkek adam altını beyler doldursun 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 Bi molada yaşanan kaos 2 naci görür 4

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