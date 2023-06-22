Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 09:16
En Düşük Memur Maaşı 22.000 TL + % 6 Toplu Sözleşme Farkı + Enflasyon Farkı Olmalıdır

En düşük memur maaşı 22.000 TL + % 6 Toplu Sözleşme Farkı + Enflasyon Farkı olmalıdır.

Kamu-Sen böyle istedi. Memur-Sen'den de destek bekliyoruz. İşçilerin geliri temmuzda 33.000 TL olacakken en düşük memur maaşı için 22.000 TL çok yetersiz. Memuru işçiye ezdirmek nasıl bir şey anlamakta zorluk çekiyoruz.

Son 10 yılda memur fakirleşmiştir.


Mastakillah78
Aday Memur
22 Haziran 2023 09:22

Memur-sen makam kapısı gezip tebrik iletmekle meşgul. Memurların dertleriyle ilgilenemez şuanda.


mutlu_50
Müsteşar
22 Haziran 2023 09:37

Şimdi burada % 6 toplu sözleşme farkı ile 6 aylık enflasyon farkı memurun hakkıdır kanuna göre. 22.000 TL'ye kesinlikle bu kalemler eklenmelidir.


murdock reis
Genel Müdür
22 Haziran 2023 09:39

22.000 tl + enflasyon farkı +refah payı; bekar, lise mezunu, yeni işe başlamış memurun maaşı olmalıdır. evli, eşi çalışmayan, 3-5 çocuklu, 1. dereceye gelmiş memurun maaşı 22.000 tl (eş ve çocuk yardımı içinde) olacaksa resmen dalga geçmek olur bu.


mutlu_50
Müsteşar
22 Haziran 2023 09:47

Emeklilerin en düşük aylığını 7500 TL yaptılar. Çok hizmeti olan da az hizmeti olan da 7500 TL alıyor. Memurlar için en büyük hata bu olur herkesi 22.000 TL yapmak.

murdock reis, 34 dk. önce

22.000 tl + enflasyon farkı +refah payı; bekar, lise mezunu, yeni işe başlamış memurun maaşı olmalıdır. evli, eşi çalışmayan, 3-5 çocuklu, 1. dereceye gelmiş memurun maaşı 22.000 tl (eş ve çocuk yardımı içinde) olacaksa resmen dalga geçmek olur bu.

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