Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2023 09:40
Sınav izni

Arkadaşlar açık öğretim fakültesi okuyorum ikinci bi üniversite daha yazacağım. Şu an ilk yılım olduğu için yıllık iznim yok sizce sınavlara girmek için nasıl izin alabilirim bana borç izin verdiklerini söylediler yani ilerdeki yıllık izinden kesecekler ben bu iznin gitmesini istemiyorum acaba böyle mi oluyor sınav izini nasıl bir yol izlemeliyim

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