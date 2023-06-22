İtfaiye memurları

Belediyelere bağlı olarak görev yapan itfaiye personelinin statü ve mesleki sorunları var. Mesela meslek statüsü yok mesela bünyesinde şirket personeli çalışıyor Mesela çalışma şartları ağır ve riskli olmasına rağmen yıpranma hakkı yok Belediyelere bağlı olduğundan her belediye başkanı değişimi ve seçim zamanı partisel mobbinglere maruz kalıyoruz. Türkiye geneli giyim standardı yok Türkiye geneli araç gereç teçhizat standardı yok Herhangi bi doğal afet olayında her birim bireysel çalışıyor örgütlenme plan ve yönetim yok yani bunların haricinde daha çok eksiklikler var. Acilen itfaiye personellerinin özlük hakları düzenlenmelidir

Belediyelere bağlı olarak görev yapan itfaiye personelinin statü ve mesleki sorunları var. Mesela meslek statüsü yok mesela bünyesinde şirket personeli çalışıyor Mesela çalışma şartları ağır ve riskli olmasına rağmen yıpranma hakkı yok Belediyelere bağlı olduğundan her belediye başkanı değişimi ve seçim zamanı partisel mobbinglere maruz kalıyoruz. Türkiye geneli giyim standardı yok Türkiye geneli araç gereç teçhizat standardı yok Herhangi bi doğal afet olayında her birim bireysel çalışıyor örgütlenme plan ve yönetim yok yani bunların haricinde daha çok eksiklikler var. Acilen itfaiye personellerinin özlük hakları düzenlenmelidir