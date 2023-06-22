Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 10:12
2023 Haziran isteğe bağlı Kesinleştirdikten sonra
Kura çekildikten sonra iptal hakkımız var mıdır, varsa yaptırımı nedir?

doks
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 11:22

İptal hakkınız var, bir cezası yok ancak iptalden sonra tekrar tercih yapamazsınız.


alifuat1289
Aday Memur
22 Haziran 2023 11:26

cezası 1 yıl süreyle iller arası kurada atanamazsınız 2 dönem atama yapılmayacagınız anlamına geliyor buda iller arası atama ile

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