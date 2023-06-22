KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Haziran 2023 10:17
Deprem Bölgesi Tekrar Alım
Arkadaşlar deprem bölgesine 3 yıl tecrübe şartı aranan mühendis ve mimar alımından tekrar olacak mı? Bu konuda bilgisi ya da duyumu olan var mı?

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