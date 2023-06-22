Deprem Bölgesi Tekrar Alım

Arkadaşlar deprem bölgesine 3 yıl tecrübe şartı aranan mühendis ve mimar alımından tekrar olacak mı? Bu konuda bilgisi ya da duyumu olan var mı?

Arkadaşlar deprem bölgesine 3 yıl tecrübe şartı aranan mühendis ve mimar alımından tekrar olacak mı? Bu konuda bilgisi ya da duyumu olan var mı?