Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 10:22
İl emri

Ağustos es durumunda il emri gelir mi


majesteleri7
Şef
22 Haziran 2023 10:34

Kralı gelir hem de.norm fazlası merkezde çalışırsın ohhhhyyyşşş


melcea
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 10:41

Bilinmez. Bakan inisiyatifinde olan bir durum.

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