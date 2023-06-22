Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 10:34
İl Dışı Özür Grubu Tayin. Sorusu

Merhabalar hocalarım.. bir sorum olacak cevaplayan olursa çok sevinirim.

Eşim polis ve tayini Mardin kızıltepe'ye çıktı. Ben de ağustosta eş durumundan tayin isteyecektim. Yalnız biz planlarımızı merkez üzerine yapmıştık. Kızımın okulu, bilsemi, oturacağımız ev vb. Benim tayinim Mardin merkezi çıkarsa eş durumundan merkeze eşim gelebiliyor. Yalnız ben eş durumundan merkezi tercih edebilir miyim onu öğrenmek istiyorum kızıltepe'yi mi yazmak zorundayım? Öncelikli olarak il dışı tayine bakacağım ama isteyebileceğim bir okul olmayabilir. Cevaplar için teşekkür ederim.


melcea
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 10:42

Istediginiz ilceyi yazabilirsiniz. Oncelik durumu diye bir sey yok.

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