Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 10:35
Asgari Ücretli Yaptın Sen Memuru!

ASGARİ ÜCRETLİ YAPTIN SEN MEMURU

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İşçiye en az verdin 30 bin, ettin başımıza spidermen

12 BİN TL ye çalışıyor bak toplumu eğiten öğretmen

Haksızlıktır temmuzda 22 bin TL yapacağız demen

Asgari ücretli oldu memur duy sesimizi memur-sen

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Kiralar aldı başını gitti oldu 15 bin

En düşük memur maaşı 10 bilemedin 11 bin

Bu para ile anlat bakalım memur nasıl geçinsin

Asgari ücretli oldu memur bunu sen bilesin

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Yaz tatili oldu çocuk ister karne hediyesi bisiklet

Memur maaşı ile alamasın sen bir çiklet

Şimdi buna da sebep oldu dersin sen zillet!

Asgari ücrete dönüştü memur maaşı unutmaz bunu millet!

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Kurban bayramı geldi etin kilosu olmuş beş yüz

Sen tatil yörelerine gidip denizlerde yüz

En düşük memur maaşı olmuş 11 bin beş yüz

Asgari ücretli olduğu için memura kimse göstermiyor artık güler yüz

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Ardıl derki bu iş böyle devam etmez

Temmuz ayı bir türlü gelmez

%6 ve enflasyon farkını ayrıca eklemezsen memur geçinemez

Asgari ücretli olan memurun yüzü gülmez

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