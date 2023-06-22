Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 10:55
Hizmet içi seminerine katilmazsak ne olur ?
Merhabalar 3-7 Temmuz da Rize de hizmet içi semineri çıktı. Malatya da görev yapıyorum. Bir takım sepeblerden dolayı gidemeyecegim. Katılmazsam ne olur bilgisi olan var mı ?

konya29
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 11:15

3-7 Temmuz tarihlerini içine alan bir rapor alırsan sıkıntı olmaz...Bunun dışında düğün,ölüm ,doğum vs mazeretlerin olursa yine sıkıntı olmaz..ama bunun dışında belgelendiremediğin her tür durumda en az uyarı olmak üzere bir iki tık üzeri ceza alırsın...özellikle merkezi seminerler noktasında bakanlık hassas...

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