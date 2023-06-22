Hizmet içi seminerine katilmazsak ne olur ?

Merhabalar 3-7 Temmuz da Rize de hizmet içi semineri çıktı. Malatya da görev yapıyorum. Bir takım sepeblerden dolayı gidemeyecegim. Katılmazsam ne olur bilgisi olan var mı ?

Merhabalar 3-7 Temmuz da Rize de hizmet içi semineri çıktı. Malatya da görev yapıyorum. Bir takım sepeblerden dolayı gidemeyecegim. Katılmazsam ne olur bilgisi olan var mı ?