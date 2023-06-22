Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 11:48
Kim bu en düşük memur maaşı.

Memurlar.net maaş modülüne ve bordrolara göre hizmetli maaşı: (Net Maaş 10,535.50 &#8378;)

Hükümete göre kim acaba. ?????


ankaralı0987
Aday Memur
22 Haziran 2023 11:56

Bunu bende çok merak ediyorum hatta cimerden sordum cevap bile verılmedi bizim 10500 maas ne olacak


volkanv38
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 11:58

14/4 dereceli lise mezunu yeni işe girmiş evli ve iki çocuklu hizmetli. Şu anda maaşı 11.953 TL. Bunu en düşük memur maaşı olarak sayıyorlar ama dediğiniz gibi yeni girmiş lisans mezunu bekar memurun aldığı da 10.500 küsür lira.


Kirilmazcam
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 12:47

Evli olan memur sayılmıyor herhalde kıstas alınmadığına göre.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
22 Haziran 2023 12:56

Kendileri hayalet casper ın dördüncü göbekten kuzeni olur. Daha hiç karşılaşmadık zatı muhteremle! Ondan daha az alanı gördüğümüz için bahsedilen en düşük maaş kabul edilen rakamın altındakileri örnek olarak gösterdiğimizde şüpheci filozoflara dönüp algı yanılsaması rolüne bürünerek onu yadsımaktadırlar. Rivayete göre en düşük memur 11848 TL almakta olup, halen 10500 TL civarı olan bulunmaktadır.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalım11.800 en düşük memur maaşı. Asgari ücret 11.402İşçi ve öğretmen maaşıSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBakan Işıkhan: En düşük memur maaşı Temmuz'da net 22 bin olacak dedi.Deprem tazminatıAsgari ücrete %35 "ara" zam :)Devlet yetişmiş elemanlarını özel sektöre kaptırıyor

Sözlük

burçlara inanmayan insan 2 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 Nocturne Borodin 1 Bugün olanlar 2 Erkek adam altını beyler doldursun 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 kova burcu 2 oradan bakınca 1 şu an çalan şarkı 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1

Son Haberler

Bakan Tekin'den deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklama ihtiyacına ilişkin açıklamaİçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladıTrabzonspor Başkanı: Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe vermeyizErdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandıBakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri