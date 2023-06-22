Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 11:48
Eş durumu Atama daire başkanı

İl sağlığı aradım tayin durumunu sormak için. Bugün 11:30 da atama daire başkanı tarafından cevap yazısı oluşturuldu diye not düşülmüş. Daha önce yaşayan var mı ?

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