Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2023 11:48
Cte katip mi zabıt katibi mi?

Arkadaşlar merhaba,

Bu sene ki mülakatlarda hem cte için hem zabıt için girdim, çok şükür mülakatlarım güzel geçti. Tecrübeli arkadaşlardan ikisi arasındaki artıları eksileri öğrenebilir miyim? Bir de nasip olursa cte daha sakin bir şehirde ama zabıt katibi İstanbul'da olacak. Siz hangisini tavsiye edersiniz?

Şimdiden teşekkür ederim.


Lord19
22 Haziran 2023 11:54
Sakin bir şehirde cte daha iyidir kardeşim

uzman 96
Aday Memur
22 Haziran 2023 11:57

Cte katibinin de iş yoğunluğu adliyedekiler gibi çok fazla mı? Ayrıca çok teşekkür ederim cevabınız için

Lord19, 1 saat önce
Sakin bir şehirde cte daha iyidir kardeşim
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