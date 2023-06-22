Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 11:56
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Merhaba arkadaşlar geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapıldı. Sınavı üstlenen kurum da Ankara Üniversitesiydi bu sınav hala açıklanmadı ne zaman açıklanır? şimdiye kadar neden açıklanmadı? Bilgilendirir misiniz?

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