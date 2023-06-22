Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 12:01
yeni giren hizmetli 22.000, 10 yıllık vhki 22.100 mü alacak

Bir memur sitesinde şöyle bir ibare gördüm.

NOT: Yapılam zammın ardından 22 bin TL'nin altında kalan maaşlar bu rakama tamamlanacak.

Eğer bu şekilde olursa ben 10 yıllık 5/3 vhki 22100 lira falan alıyorum. yeni giren hizmetli 22.000 lira alıyor. Derece, kademe, kıdem vs hiçbir işe yaramıyor mu artık.


Mrt-72
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 12:15

hayır abi bir kademeli artış olacak yoksa mühendis ile hizmetli memur aynı maaş alır.


asillord
Daire Başkanı
22 Haziran 2023 12:51

Böyle birsey imkansız. Bordronu incelersen anlarsın.

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