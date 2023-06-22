Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 12:02
İşe başlama süreci

Evrak teslim ettiğimiz gün iş başlangıcı yapılabiliyor mu?


tıbbisekreter.
Aday Memur
22 Haziran 2023 12:10

bir gün sonrası en erken


merallll42
Aday Memur
22 Haziran 2023 13:03
Yarın evrak versek bayram sonrasına kaliyor o zaman :(
tıbbisekreter., 1 saat önce

bir gün sonrası en erken

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Derece kademeizmir hemsire2023 (Açıktan) Atama Kurasışua izni (Yeni Yönetmelik ) ÖnemliFethiye ye tayin istemeli miyimAcil cevap..ağız diş hastanesi klinikte görev tanimi disinda calistirilmasozlesme yenilememeTayin ( Ev kiraları , hastane teşvik ve nöbet )2023/5 atamasiİller arası Tayin Antalya

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 naci görür 2 şu an çalan şarkı 1 Stalking 1 kadınlar ne ister adlı soru 2 edin dzeko 1 güne bir tespit bırak 1 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 1 Match olmak 2

Son Haberler

Bakan Tekin'den deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklama ihtiyacına ilişkin açıklamaİçişleri Bakanlığında, yeni bakan yardımcıları göreve başladıTrabzonspor Başkanı: Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe vermeyizErdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandıBakan Tunç: Yüzde 25 kira artış sınırı 1 yıl daha uygulanacak

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri