Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 12:05
YSK seçim paralarını kesmiş. yazıklar olsun

Büro arkadaşım 60 gün görev aldı. Yevmiye eksikliğinden 14 gün çizik atmışlar 46 gün yevmiye yatmış. Bu da yaklaşık olarak 5 bin lira ediyor.

Ben gece görevi aldım. 3 yevmiye imza attım. 14 mayıs 28 ve mayıs 6 yevmiye almam gerekirken 5 yevmiye aldım. Hayırlı işler.

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