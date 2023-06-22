Kızıltepe devlet hastanesi

Mardin yolu üzerinde konum olarak Mardin Havaalanı karşısı sayılır, ki o da Kızıltepe'de zaten. Ulaşım sıkıntısı yok ve hatta en çok servis geçilen bir konumda. Mardin'den de ev tutulabilir, Kızıltepe'den de.

Mardin yolu üzerinde konum olarak Mardin Havaalanı karşısı sayılır, ki o da Kızıltepe'de zaten. Ulaşım sıkıntısı yok ve hatta en çok servis geçilen bir konumda. Mardin'den de ev tutulabilir, Kızıltepe'den de.