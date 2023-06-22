Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 12:26
Kızıltepe devlet hastanesi
Arkadaşlar mrh bir şey sormak istiyorum Mardin Kızıltepe hastanesi hakkında bilgisi olan varmı yeri knumu çalışma şartları yoğunluğu teşvik sistemi ..bilgisi olan varsa sevinirim

mahmutktbga
Aday Memur
22 Haziran 2023 12:34
Mardin yolu üzerinde konum olarak Mardin Havaalanı karşısı sayılır, ki o da Kızıltepe'de zaten. Ulaşım sıkıntısı yok ve hatta en çok servis geçilen bir konumda. Mardin'den de ev tutulabilir, Kızıltepe'den de.
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