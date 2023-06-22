Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 12:29
MEMURLAR NET UZMANLIĞIN 5 YILA İNMESİNİ GUNDEME GETİRMENİ İSTİYORUZ

Hiç ses yok hani indirilecekti hiç ses seda yok gündeme getiren yok birşeyler yapsak zaman geçiyor tamamen unutturma politikası


KeanuReeves
Memur
22 Haziran 2023 12:33

Evet çok iyi olur. 10 yılın altındaki öğretmenlerin maaşları gerçekten çok düşük.

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