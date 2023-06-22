Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 12:42
24 saat mesai boyunca temel ihtiyaçlar

çalıştığım birimde 24 saat boyunca tek kişi bir işi yapıyor, müdürden yemek yeme, lavabo gibi ihtiyaçlarımız için bir personel görevlendirmesini istedik, vermedi. yemeğimizi çalıştığımız yere getirteceğini söyledi. burda dinlenme, lavabo, insanca yemek yemek gibi haklarımız yok mudur? ne yapmalıyız tavsiyesi olan var mı?


efsa27
Aday Memur
22 Haziran 2023 12:47

Sendikaya bildirin anlatın durumunuzu başak türlü çözülmez


Dejavvu-
Şef
22 Haziran 2023 12:48

yıllardır aynı sorun devam ediyor, sendikanın da birşey yaptığı yok

efsa27, 29 dk. önce

Sendikaya bildirin anlatın durumunuzu başak türlü çözülmez


efsa27
Aday Memur
22 Haziran 2023 12:56

valla aynı sorun bizde de vardı.Şimdi 16 saat tekiz 4-12 ye eleman verdiler biz diretince


Dejavvu-
Şef
22 Haziran 2023 13:07

bizde yapacaz ama yasal olarak hakkımız nedir, ne yapabilriz bu konuda en ufak bilgim yok.

çalıştığım yeri bırakıp gittiğimde hasta birikiyor, bu sefer hastalarla sorun yaşıyoruz. cimere şikayet edeyim diyorum daha önce hiç çözüm üretmediler. çeşitli mercilere şikayet etsek idare en ufak hatamızı görse uyarı yazar, konu ile ilgili başhekimliğe dilekçe vereyim dedim, müdür; sen yasal oalrak bize gelirseniz bizde size yasal oalrak geliriz cevabını verdi! gelde çalış, motive ol..!

efsa27, 20 dk. önce

valla aynı sorun bizde de vardı.Şimdi 16 saat tekiz 4-12 ye eleman verdiler biz diretince

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