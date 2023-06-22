Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 12:47
İstihdam ilçeleri

İstihdam ilçeleri belli olurken yapılan tercihlerin bir etkisi oluyor mu.Yoksa tercihler sadece öylesine mi yaptırılıyor

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