Müjdeler olsun harcıray yattı

Yolluk parasını bulunduğun sehir yapar hatayla bir ilgisi yok haberin olsun bu zamana kadar yatmadı ise sorumlusu zaten bulunduğun sehırdır Hatay degıl

Yolluk parasını bulunduğun sehir yapar hatayla bir ilgisi yok haberin olsun bu zamana kadar yatmadı ise sorumlusu zaten bulunduğun sehırdır Hatay degıl