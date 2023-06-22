Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 13:24
Müjdeler olsun harcıray yattı

Nişan ortası gitmiştik hataya 16 günlüğüne 12:48 itibariyle hesabıma yattı 3125&#8378; Allah bereket versin devletimize zeval vermesin


Sadeceinsan65
Şef
22 Haziran 2023 13:27
Yolluk parasını bulunduğun sehir yapar hatayla bir ilgisi yok haberin olsun bu zamana kadar yatmadı ise sorumlusu zaten bulunduğun sehırdır Hatay degıl
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