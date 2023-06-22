Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Haziran 2023 13:39
Gih personeline öğrenim durumuna göre maaş düzenlemesi

Bilindiği üzere Sağlık Hizmetleri ve Teknik hizmetler sınıfında maaşınız eğitim durumuna göre değişiyor. Örneğin bir teknisyen mühendislik bitirdiğinde ünvanı almasa da mühendislerin bütün haklarından faydalanıyor. örn %72 olan özel hizmet tazminatı %160 a çıkıyor. Yine sağlık hizmetleri sınıfında lise mezunu hemşire %72 öht alırken sağlık alanında lisans bitimresi ile öht ı %97 e çıkıyor. Gih personeli ne yaparsa yapsın %55 den öteye gidemiyor.

Bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İktisat mezunu VHKİ iyim 3/3 derece ve kademem. Özel Hizmet tazminatım ise %55 i geçemiyor. Özel hizmet tazminatı maaşı belirleyen en önemli kalemdir.

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