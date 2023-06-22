Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 13:57
Uyarı cezası

Uyarı cezası almıştım. 5 yılı doldu. 8 yılda bir hak edilen kademeyi hemen alabiliyor muyuz? Yoksa tekrar bir 8 yıl mı geçmeli?


qwerty8725
Aday Memur
22 Haziran 2023 14:17

aktif?

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