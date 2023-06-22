Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2023 14:34
Katip tayin

Arkadaşlar adanada katiplik yapmaktayom balıkesirin tüm ilçelerine tayin istedim orada çalışan var mı katip doluluk oranı nasıl çıakr mı sizce. Önceliğim deniz kenarı ilçeler

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