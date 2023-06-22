Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 14:41
LGS ücreti

LGS sınav görevi ücreti bayramdan önce yatar mi


aikyone7
Aday Memur
22 Haziran 2023 14:43
Ek dersle birlikte yatar. Temmuzun ilk haftası
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen MaaşıÖğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler varYeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.Ösym 2023 görevli ücretleriEk dersler bayram öncesiUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Aynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.İl içi il dışı tayinler tekrar 2 yıl olsunZHA sonrası mebbisteki puanlar

Sözlük

dünya ablalar günü 2 kadınlar ne ister adlı soru 2 Stalking 1 edin dzeko 1 şu an çalan şarkı 1 Erkek adam altını beyler doldursun 1 shiplemek 1 ghosting 2 naci görür 1 ataride nümerik analiz yapan üniversite öğrencisi 1

Son Haberler

Restoranlarda 'bahşiş' tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?Titan'da son durum: Arama alanı genişletildi, zaman daralıyorGençlik ve Spor Bakanlığı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldıSuç örgütü lideri Fırat Delibaş adliyeye sevk edildiFaiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri