Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 15:20
3+1 deki 4 yılı doldurma bilmecesi..

Arkadaşlar 20 mart 2020 de atandım ama 3 yılın sonunda 15 mayısta kadroya geçtim.4 yıl sonra tam 20 mart 2024 temi tayin haklarına sahip oluyorum yoksa kadroya geçtiğim 15 mayıstamı? O kadar karışık bir konu ki sorusunu bile soramıyorum inş anlayan biri çıkar sormak istediğimi.

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