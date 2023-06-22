Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 15:32
2023 yılı toplam işçi zamları

Kamu işçisi Temmuz ayıyla birlikte bu yıl için %150 zam almış olacak.

Memura verecekleri zaman yandaş medya hemen bütçeye giriyor. Kamu işçisinin maaşını kim veriyor !

Memur Ocak ayında %30 aldı. İşçinin sadece bu yıl aldığı zam oranına yetişmesi için %120 alması gerekir. En düşük memura bile %85 verseler yine yetmiyor.

O yüzden tüm memurlara %100 zam verilmeli

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