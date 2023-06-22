Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 15:34
Ek ders icra kesintisi

Ek dersten icra kesilir mi


Yamyamav
Memur
22 Haziran 2023 15:40

Dostum kesilmez. Sadece maaş


Ramazan212147
Aday Memur
22 Haziran 2023 16:08

Tesekkur ederim

Yamyamav, 43 dk. önce

Dostum kesilmez. Sadece maaş


SONER AKSAN
Aday Memur
22 Haziran 2023 16:20

İcra dairesinden gelen yazıda ek derssen kesilecek ibaresi var ise dörtte bir, yarı yarıya yada tamamı kesilir.

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