Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 15:42
Mehil izninde rapor

Mehilde rapor alındığı zaman rapor süresini parmak hesabı mehile ekleyip ona göre mi başlama yapıyoruz.Sürec tam olarak nasıl tecrübeli arkadaşlar bilgi verebilirse uygun olur.İyi çalışmalar


hayatzor88
Aday Memur
22 Haziran 2023 16:03
Evet bende merak ediyorum, ilişik kestik diyelim raporu kime haber veriyoruz veya kime faks çekiyoruz? Güzel bir hesaplama yorumu yapacak arkadaşlar yazarsa memnun oluruz

masterrrrr
Aday Memur
22 Haziran 2023 16:22

Raporun orjinali baslama yapacagin yere, fotokopisi ilisik kestigin yere verilir.

Ayrica meyil muddetinde alinan rapor suresince meyil izni durur, rapor devreye girer, raporun suresi bittigi zamanda kalan meyil izni kaldigi yerden devam eder.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan illerGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Temmuz Polis maaşı tahminim.2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminEn düşük maaş 22000 bin olacaksa polis maaşı da 34000 bin olması lazımÜniversiteyi hizmetten saydırmaMemurun durumu içler acısıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerGörev başında uyuma?

Sözlük

shiplemek 1 Yay burcu kadını 1 yıkılma eğrisi 1 editör olsa sevilmemek 10 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 3 Match olmak 2 Bi molada yaşanan kaos 2 edin dzeko 1 twitterı çökerten türk 2 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1

Son Haberler

Bakan Şimşek'ten MB'nin faiz kararı sonrası ilk açıklamaTürkiye'nin yüksek hızlı hedef uçağı 'SÜPER ŞİMŞEK' kanatlanmaya hazır'Deprem bölgesindeki öğretmenler konaklama sorunu yaşamayacak'TFF Başkanlığına yeniden Mehmet Büyükekşi seçildiMerkez Bankası rezervleri 3 milyar 18 milyon dolar arttı

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri