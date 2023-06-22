Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


22 Haziran 2023 15:46
Organik ve Temiz Tarım ile Üretilen Gıda Ürünleri Arayanlara

Herkese merhabalar,

Çiftçi gurme olarak, Çanakkale ve çevre illerde sahip olduğumuz çiftlik ve arazilerde organik tarım ve temiz tarım ile üretim yapan kooperatiflerle birlikte üretmiş olduğumuz lezzetli ve doğal ürünlere herkes ulaşsın istiyoruz. Günümüzün gıda kapsamında en büyük problemlerinde biri de pestisit kalıntıları içermeyen gerçek anlamıyla doğal ve taze gıdalara ulaşmak, biz de bunu düşünürek yola çıktık.; gerçek manasıyla tarladan sofraya diyerek gıdayı en doğal ve sağlıklı haliyle sizlere ulaştırmak istiyoruz.

Henüz yeni bir firmayız, kooperatiflerimizle birlikte büyüyoruz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz www.ciftcigurme.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Sevgilerle,

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