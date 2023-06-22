4dli işçi benimle aynı sorumluluğamı sahip?

İhale vb durumlar var 4bli ben ve 4d li işçi arkadaş yapıyoruz yarın ters bir durum olursa tüm sorumluluk bana mı ait oluyor ?

İhale vb durumlar var 4bli ben ve 4d li işçi arkadaş yapıyoruz yarın ters bir durum olursa tüm sorumluluk bana mı ait oluyor ?