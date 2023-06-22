Arkadaşlar şu anda V.H.K.İ. olarak görev yapıyorum. Biraz merak birazda okul seviyesini yükseltmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde Yüksek Lisans Okuyorum. Okumuş Olduğum Yüksek Lİsansın Bana FAYDASI OLUR MU?

Ya da şöyle sorayım NE GİBİ BİR FAYDASI OLUR? Bilen arkadaşlar cevap verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.