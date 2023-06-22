İlişik kesince maaş nolacak

Abicim zaten duyuru yaparlar belli tarihler aralığında ılısık kesme olmayacak diye soyle dusun ayın 10 unda mı yapılıyor maas 10 undan once kesecek kessin derler. 10 ile 15 arası ılısık kesme olmayacak derler idari buralara bunun bilgisini verirler bu zamana kadar hep boyle olmus tur. Kesilmez diye de bırsey yok mu var mı bilemem ama bu zamana kadwr hep boyle yaptılar

Abicim zaten duyuru yaparlar belli tarihler aralığında ılısık kesme olmayacak diye soyle dusun ayın 10 unda mı yapılıyor maas 10 undan once kesecek kessin derler. 10 ile 15 arası ılısık kesme olmayacak derler idari buralara bunun bilgisini verirler bu zamana kadar hep boyle olmus tur. Kesilmez diye de bırsey yok mu var mı bilemem ama bu zamana kadwr hep boyle yaptılar