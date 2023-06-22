Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 16:16
İlişik kesince maaş nolacak

15 temmuzdan önce ilişik kesince maaş vermezlermi ayın 15inden önce yeni tayin yerine gidince maaşı orası mi yatıracak yoksa burası yatırıp orası aynı bankaysa ordan cekebilirmiyiz


Sadeceinsan65
Şef
22 Haziran 2023 16:21
Abicim zaten duyuru yaparlar belli tarihler aralığında ılısık kesme olmayacak diye soyle dusun ayın 10 unda mı yapılıyor maas 10 undan once kesecek kessin derler. 10 ile 15 arası ılısık kesme olmayacak derler idari buralara bunun bilgisini verirler bu zamana kadar hep boyle olmus tur. Kesilmez diye de bırsey yok mu var mı bilemem ama bu zamana kadwr hep boyle yaptılar

masterrrrr
Aday Memur
22 Haziran 2023 16:23

Ayin 10 unden once kesmezsen bir problem olmaz.

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