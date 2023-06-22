Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Haziran 2023 16:54
Borcu olan memur yandı

Altın, Euro,dolar. Hadi hepimize geçmiş olsun.

Zammı vermeden geri almak demek bu olsa gerek.

İliklerimize kadar hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz.

Ali Yalçın seni de Allah'a havale ediyorum..


Aksak bey
Şube Müdürü
22 Haziran 2023 16:57

Altının gramı saat 14.00'te 1458 idi. Şuan saat 16.55 ve 1507. 3 saate 100 gram altını olan adam 5 bin küsurat para kazandı. Burcu olanda o kadar geriledi. Yazık ya temmuzu görmeden ben bittim.

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