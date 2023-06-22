Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 17:17
Zam

Zam hakkında bence fazla beklentiye girmeyin az alanları 22ye çıkaracaklar bizede yaklaşık yüzde 25 verip geçecekler


Ankaralımemur41
Aday Memur
22 Haziran 2023 17:19
Bana 25 verdiği zamanda 22 yi bulmuyor sorun orda

Sadeceinsan65
Şef
22 Haziran 2023 17:21
İste bizimde 22 olacak iste
Ankaralımemur41, 35 dk. önce
Bana 25 verdiği zamanda 22 yi bulmuyor sorun orda
Toplam 2 mesaj

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