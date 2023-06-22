Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 17:44
Eyt den emekli olan varmi

Arkadaşlar mrh.eyt kapsamında emekli olan arkadaşlar pbs de yazan ikramiye ve maaşın aynısınimi alıyoruz.ikramiyenin yatması ne kadar sürüyor.sorun yaşayan oldumu

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