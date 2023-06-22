Eğitim durumu tayini iptal olur mu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Derece kademeizmir hemsire2023 (Açıktan) Atama Kurasışua izni (Yeni Yönetmelik ) ÖnemliFethiye ye tayin istemeli miyimAcil cevap..ağız diş hastanesi klinikte görev tanimi disinda calistirilmaTayin ( Ev kiraları , hastane teşvik ve nöbet )sozlesme yenilememe24 saat mesai boyunca temel ihtiyaçlarGörevde yükselme ve unvan değişikliği
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri