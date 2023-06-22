Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 18:04
Eğitim durumu tayini iptal olur mu

Ben Kasım'da Sağlık yönetimi kazanıp eğitim durumu ile İzmir e eğitim mazereti tayini ile geçiş yaptım. Aynı bölümü açık öğretimden de okuyordum aynı zamanda şimdi de açıköğretim sağlık yönetiminden mezun oldum işletilmesi için hastaneye belge verdim. Farklı bir hastaneden biri aynı şekilde bir şey yaşamış eğitim durumunu iptal etmişler geri göndermişler. Bu konu hakkında bilgisi olan biri var mıdır veya bu şekilde başına bir olay gelen fark edilen biri var mı? Teşekkürler


SERRA8084
Aday Memur
22 Haziran 2023 18:45

Sözleşmeli tıbbi sekreterim eğitim durumu tayini den faydalanabiliyor?

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