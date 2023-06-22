Adalet bakanlığı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Deprem bölgesi 3 aylık geçici görevTemmuz memur zammı ile ilgiliİnfaz koruma memurları 9 günlük bayram tatili İlişik Kesme Yazısı Sizce Ne Zaman Gelir?2023 Yılı Havuz TayinleriAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır #MemurSendenİstifaEtMemurKardeşimAdalet bakanlığı personelleri ge-çi-ne-mi-yor!Mühendislik mezunu ikm ilave 1 derece talebine redAdalet Çalışanları Birlik Olma Vakti
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri