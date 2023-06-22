Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 18:30
Yolluk zammı

Yolluklar maaş zammı ile artmıyormus.Acaba yolluk zammı da gündeme gelir mi bu dönemde

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