KPSS 1 AY KALA

Merhaba arkadaşlar

Biliyorum belki birçoğumuz bıktık bu sınavdan ama sabaha kadar söylensem de bu sınavdan başka çıkar yol görünmüyor.Depremden sonra bir buçuk ay toparlanıp devam ettim çalışmaya.Gecen sene alan yüzünden sınırda kaldım .Her neyse esas konu son ay nasıl ilerliyorsunuz bazen çok stresli geliyor sizde nasıl durumlar?bu denemeler çok mu yanıltıcı bana mı öyle geliyor??

Pegem'in bir eğitim denemesini çözdüm 56 net ama çıkmış sorulardan 2013 senesini çözdüm tam 67 net.

Bu sene eğitimden video falan dinlemedim bir yargı yayınlarını çözdüm ki ölçmeyi bitirmedim .eski bilgilerine devam.detaya girdikçe yanlış artıyor.

Geçen sene soru sorudur diyerek elime ne geçse PDF o kadar saçma sapan kaynak çözmüşüm ki aklım karmakarışık oldu ve verim sağlamadı.Onemli olan nitelikli soruymus. Sanırım deneme sadece hızı sabitlemek için iyi oluyor yoksa biraz yanıltıcı geldi bana.

Ben şu ana kadar bir tarihten Selami Yalçın dinledim ve vatandaşlıktan Erdal kesekler.

tarihten tarihin pusulasi ile birlikte iki yayın daha vatandaşlıktan da aynı şekilde.Cografya kitaptan çalıştım yargı Yediiklim ösym ne sorar çözdüm.Turkce de son üç dört yılın DGS,ales, önlisans, lisans çıkmış sorularini çözdüm paragraf olarak.bir de yargıyı çözdüm.su an biraz dil bilgisi tyt denemesi var elimde. Günde birer tane ondan çözüyorum . tarihin pusulası 20'li deneme de fena değil.

Matematik de temeli ancak oluşturdum ama pratik değilim gk den artırsam 19-20 net Max ama artirmazsam 13 de falan kalıyor.yargidan yediiklimden doktrinden çözdüm hiçbiri tam bitmedi .şu an her gün karakutu matematikden bir bölümü çözüyorum tekrar amaçlı .en temizi ÖSYM soruları cidden.son on yıl gky ve eğitim çıkmış sorularini da fasikül şeklinde aldım

Artık bir kez üstüne işaretlemeden çözmeye başladım eksikleri not alıp diğer denemeye geçiyorum böyle böyle ikişer kez çözmüş olacağım çıkmışlari.osym bazen tekrara düşmüş cikmislara bakınca yani gereksiz yayınlarda zaman kaybetmeye gerek yok bu son ay bence.

Tarih hep unutuluyor her gün bir bölüm tarih vatandaşlik tekrarı . coğrafya ne nerde yetişiyor hangi maden nerede.guncel de bıraktım artık tamamen şans .son gün bir video izlerim derviş hoca vardı önemli noktalara değiniyordu .

Alan da geçen sene 7 soru bankası çözdüm ve en kötü alan yaptım şu an bol bol çıkmış sorular üzerinden ilerledim tekrarla daha iyi sonuç alıyorum:'

Senede 100 deneme çözdüm diyeni anlamıyorum tâbi herkesin tarzı farklı ama sınav ayarı otuz denemede yeter ya TG denemelri bile basit kaçıyor artık.Bazen nefret ediyorum bu kpss piyasasından sınavdan uzak fantezi soru bankasindan.denemesinde padişahin atını sorandan vs vs

Stres yönetimi cok önemli kafa rahatlığı cidden lazım da bizde yok hep bir huzursuzluk eksiklik hiçbir şey bilmiyor olmayacak gibi..