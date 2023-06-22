Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 19:39
Proje okulu il emri süreci

Merhaba. Proje okulundayım. 4 yılı doldurdum. Kendi okulumu ve başka bir okulu tercih etmedim. 12 Temmuzda sonuçlar açıklanacak. 13-17 temmuz iliçi tercihleri. 20 temmuz sonuç açıklanacak. Başka bir okula Resen atamadan iliçi tercih sürecinde ilişik kesme isterler mi? Böyle bir durumda 20 temmuza kadar ilişik kesmede direnirsem sonuç ne olur?

Çok Yazılan Konular

Öğretmen MaaşıÖsym 2023 görevli ücretleriÖğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler varYeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Ek dersler bayram öncesiUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduAynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.Ek ders icra kesintisiİl içi il dışı tayinler tekrar 2 yıl olsun

Sözlük

dünya ablalar günü 1 twitterı çökerten türk 2 Bugün olanlar 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 editör olsa sevilmemek 8 Mor Cepken Kades uygulaması 2 Sosyal Medyanın artık tat vermemesi 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 partnerinden sıkılmak 5 kova burcu 2

Son Haberler

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz artışı' değerlendirmesi'İhraç' kararına başkaldıran Tanju Özcan'dan değişim ve adalet yürüyüşü!MSB paylaştı: Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyorBakan Bolat: Siyasi istikrar olursa ekonomi daima yükselirGebze'de dehşet anları! Çocuk parkında silahlı çatışma çıktı

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri