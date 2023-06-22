Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Haziran 2023 20:02
BECAYİŞ
Harita Genel Müdürlüğü'nde Bilgisayar Teknikeri olarak çalışıyorum. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay da becayiş düşünen arkadaşlar varsa bana ulaşabilir mi?

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