Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Haziran 2023 20:32
Nas Gitti Faiz Lobisi Geldi

Nolduuuu gençler eğleniyor muyuz? :))) Madem faiz artıracaktır bu kadar yoksulluğu neden çektik. Devammmm.

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