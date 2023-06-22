Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 20:39
Çorumda ki polisler

Çorumda merkez ve ilçede karakol ve ekipler nasıl calışıyor bilgi verırsenız sevınırım.


Yalcn19
Aday Memur
22 Haziran 2023 20:42
Valla reis Merkez çok yoğun her gün silah sesi duyarsın merkez de sürekli silahla birbirlerini vuruyolar

Prmdyg
Aday Memur
22 Haziran 2023 20:50

Çalışması nasıl saatler

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan iller2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Temmuz Polis maaşı tahminim.Üniversiteyi hizmetten saydırmaEn düşük maaş 22000 bin olacaksa polis maaşı da 34000 bin olması lazımMemurun durumu içler acısıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerGörev başında uyuma?

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 yıkılma eğrisi 1 Bugün olanlar 1 naci görür 1 dünya ablalar günü 1 güne bir tespit bırak 1 kadınlar ne ister adlı soru 3 En sevdiğiniz hayvan 1 makyavelizm 1 Güne arabesk bir şarkı bırak 2

Son Haberler

Fed Başkanı Powell'dan 'faiz artışı' değerlendirmesi'İhraç' kararına başkaldıran Tanju Özcan'dan değişim ve adalet yürüyüşü!MSB paylaştı: Terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyorBakan Bolat: Siyasi istikrar olursa ekonomi daima yükselirGebze'de dehşet anları! Çocuk parkında silahlı çatışma çıktı

Editörün Seçimi

Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film Önerileri