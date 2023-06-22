Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Haziran 2023 21:24
Memurun üniversite eğitimi için staj yapması

11 yıllık öğretmenim, 2 yıllık mekatronik bölümü bitirdim. Diplomamı alabilmem için 1 ay staj yapmam gerekiyor. Resmi olarak neler yapmam gerekiyor?

Ayrıca staj süresince memur maaşımı alabiliyor muyum?


erdem.k88
Genel Müdür
22 Haziran 2023 21:45
Maaşınız alıyorsunuz, normal ogrenciler gibi staj başvurunuzu yapıp stajınızi tamamliyorsunuz hocam.

toraman akhsunvar
Genel Müdür
22 Haziran 2023 22:01

Yaz dönemi tatilde olduğumuz için mi maaş alabiliyoruz hocam?

erdem.k88, 44 dk. önce
Maaşınız alıyorsunuz, normal ogrenciler gibi staj başvurunuzu yapıp stajınızi tamamliyorsunuz hocam.
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