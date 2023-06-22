Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


22 Haziran 2023 21:39
Sanlıurfa/ceylanpınar

Hayırlı aksamlar arkadaslar benim tayin ceylanpınara cıktı merkezleri yazmıstık tercih dışı cıktı sınır yer iki cocugum var iki cocukla orda yasıyabilirmiyim insanları etrafı nasıl birde ilanlarda ev bulamıyoruz ordaki arkadaslar yardımcı olabilirmi

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