Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Haziran 2023 22:15
İstihdam tatilde açıklanır mı?
Merhaba tayinimiz çıktı ve ev kiraladık depremden dolayı ev arzında sorun olduğu için erken tuttuk. Ve hala açıklanmadı. Yarın son gün mü açıklanması için yoksa 9 günlük tatilde de açıklanır mı? Acil

Zmt1
Aday Memur
22 Haziran 2023 22:22
Sanırsam engel yok o konuda her an açıklayabilirler
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