İstihdam tatilde açıklanır mı?

Merhaba tayinimiz çıktı ve ev kiraladık depremden dolayı ev arzında sorun olduğu için erken tuttuk. Ve hala açıklanmadı. Yarın son gün mü açıklanması için yoksa 9 günlük tatilde de açıklanır mı? Acil

Merhaba tayinimiz çıktı ve ev kiraladık depremden dolayı ev arzında sorun olduğu için erken tuttuk. Ve hala açıklanmadı. Yarın son gün mü açıklanması için yoksa 9 günlük tatilde de açıklanır mı? Acil