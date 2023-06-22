KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Haziran 2023 22:30
Kpss yeni atama
Herkese merhaba arkadaşlar, sürekli yeni atama olup olmayacağı gündeme geliyor; merak ettiğim ÖSYM takviminde 13.07.2023 tarihine atama tercihi yapılabileceği öngörülmüş,acaba bu takvim kesinlik içermiyor mu ya da bu atama takviminde çok mu az alım oluyor ki kimse bu tarihte atama olacağına dair ümitlenmiyor.Bilgisi olan yazarsa çok sevinirim

superbery
Aday Memur
22 Haziran 2023 23:02

merkezi atama o baktığınız ve orada sağlık bölümleri pek olmaz


Tdskara
Aday Memur
22 Haziran 2023 23:05
Teşekkür ederim cevabınız için
superbery, 59 dk. önce

merkezi atama o baktığınız ve orada sağlık bölümleri pek olmaz

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