Kpss yeni atama

Herkese merhaba arkadaşlar, sürekli yeni atama olup olmayacağı gündeme geliyor; merak ettiğim ÖSYM takviminde 13.07.2023 tarihine atama tercihi yapılabileceği öngörülmüş,acaba bu takvim kesinlik içermiyor mu ya da bu atama takviminde çok mu az alım oluyor ki kimse bu tarihte atama olacağına dair ümitlenmiyor.Bilgisi olan yazarsa çok sevinirim

Herkese merhaba arkadaşlar, sürekli yeni atama olup olmayacağı gündeme geliyor; merak ettiğim ÖSYM takviminde 13.07.2023 tarihine atama tercihi yapılabileceği öngörülmüş,acaba bu takvim kesinlik içermiyor mu ya da bu atama takviminde çok mu az alım oluyor ki kimse bu tarihte atama olacağına dair ümitlenmiyor.Bilgisi olan yazarsa çok sevinirim